По словам топ-менеджера, качество игры на финальных этапах разработки значительно улучшилось.

Как сообщает Gamerant, глава подразделения Microsoft Xbox Фил Спенсер заявил, что шутер от первого лица с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl станет для многих геймеров игрой года. Также топ-менеджер подчеркнул, что рад релизу давно ожидаемого игровым сообществом долгостроя и тому, что разработчикам удалось значительно улучшить качество проекта. Здесь стоит напомнить, что изначально релиз игры был запланировал аж на 2012 год, но в итоге его отменили. Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 была возобновлена в 2018 году с ожидаемой датой релиза в 2022 году. В дальнейшем сроки выхода игры неоднократно смещались, пока не была установлена окончательная дата релиза – 20 ноября 2024 года.

Ранее депутат Госдумы РФ Антон Горелкин предостерег российских граждан от приобретения S.T.A.L.K.E.R. 2, уточнив, что распространение шутера в России может быть запрещено как из-за финансовой поддержки разработчиками украинских военных, так и из-за возможности наличия в игре контента, запрещенного к распространению на территории РФ – например, противоречащего антиэкстремистскому законодательству.