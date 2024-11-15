Из-за ослабления российской национальной валюты инфляция может ускориться

Как сообщает Forbes.ru, курс доллара на межбанковском рынке впервые более, чем за год превысил 100 рублей. Официально установленный Банком России курс тоже близок к данной отметке – на 14 ноября он составлял 98,36 рубля. Экономисты и финансовые аналитики считают, что резкое укрепление американской валюты связано с уверенной победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также отсутствием в Америке противоречий по поводу признания итогов этих выборов. Примечательно, что избрание Трампа президентом дало импульс к росту не только доллару, но и многим криптовалютам, включая Bitcoin, Ethereum и Binance Coin.

Ослабление рубля может способствовать очередному ускорению темпов инфляции, чему Центробанк РФ традиционно пытается противодействовать при помощи повышения уровня ключевой ставки. Ранее замглавы ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал, что в декабре регулятор может в очередной раз увеличить ключевую ставку, если принятию такого решения будет способствовать установившаяся экономическая ситуация. И пока ситуация идет именно к этому, поскольку из-за высокой инфляции реальная покупательная способность российских граждан продолжает падать.