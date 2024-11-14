Накопитель предназначен для серверов, а также ИИ-систем.

Твердотельные накопители емкостью в несколько десятков терабайт не являются в серверном сегменте чем-то экстраординарным — подобные решения предлагают как минимум несколько компаний. Другое дело — SSD на сотню и более терабайт. Именно такое устройство презентовала компания Solidigm — модель под названием D5-P5336 обладает колоссальным объемом в 122 терабайта.

Если верить производителю, накопитель может похвастаться суммарным ресурсом перезаписи, равным почти 135 петабайтам. Решение базируется на том же контроллере, что и представленная ранее 61.44-терабайтная модификация, а также задействует чипы флеш-памяти 3D QLC NAND. Скорость последовательных операций чтения и записи может достигать 7400 МБ/с и 3400 МБ/с соответственно, производительность же случайных операций — 930 000 IPS при чтении и 25 000 IOPS при записи. Накопитель будет предлагаться в форм-факторах U.2, E1.L и E3.S. Информации о его стоимости пока нет, но она, вероятно, превысит 10 тысяч долларов, а возможно, с учетом дефицита на рынке SSD сверхвысокой емкости, превзойдет и отметку в 15 тысяч долларов.