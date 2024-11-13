Такие сайты, в свою очередь, нужны им для кражи аккаунтов жертв на различных площадках

Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на данные компании F.A.C.C.T., специализирующейся на кибербезопасности, интернет-мошенники активно используют программное обеспечение для автоматизированной генерации фишинговых сайтов, мимикрирующих под популярные сервисы, включая соцсети и мессенджеры. Суммарно исследователям удалось обнаружить шесть сервисов для генерации фишинговых ресурсов, причем только с помощью одного из них было сгенерировано не менее 900 таковых.

Эксперты F.A.C.C.T. в подробностях изучили используемую злоумышленниками схему. Сначала преступник приобретает домен и добавляет его в веб-панель, после чего генерирует фишинговый сайт, воспользовавшись одним из доступных шаблонов. Ссылки на ресурс рассылаются жертвам, и в дальнейшем производится перехват вводимых ими данных. Как отмечают в компании, использование специализированного ПО снижает финансовые и временные затраты мошенников, позволяя им обманывать граждан более эффективно. Так, количество нацеленных на россиян фишинговых ресурсов год к году выросло более, чем в 2 раза.