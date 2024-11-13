Производитель обещает до двух месяцев работы в режиме ожидания

Бренд Doogee выпустил очередной защищенный смартфон с аккумуляторной батареей сверхвысокой емкости – он называется V Max Pro. Если верить заявлениям производителя, аккумулятор на 22 000 мА*ч позволит устройству обходиться без необходимости подзарядки до 60 дней – разумеется, речь идет о работе в режиме ожидания, а не об активном использовании. Весит аппарат больше 500 г, а среди его ключевых преимуществ называется защита не только от пыли и влаги, предусматривающая возможность погружения в воду, но и устойчивость к падениям и ударам. В комментариях к презентации девайса пользователи шутят, что смартфон не только устойчив к ударам, но и сам может использоваться для их нанесения, поскольку по габаритам и массе напоминает кирпич.

Doogee V Max Pro основан на SoC MediaTek Dimensity 7050 и оснащается 12 гигабайтами ОЗУ, а также 512-гигабайтным твердотельным накопителем. Диагональ 120-герцевого FullHD+ дисплея составляет 6.58 дюйма. Основной блок камер включает в себя датчики на 108, 20 и 8 Мп, фронтальная камера — 16-мегапиксельная. Максимальная мощность зарядки составляет 33 Вт, что, с учетом емкости аккумулятора, не так много. Приобрести новинку можно будет примерно за 400 американских долларов.