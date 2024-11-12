Как сообщает издание «Ведомости», со ссылкой на слова зампреда Банка России Алексея Заботкина, регулятор не исключает возможности очередного повышения ключевой ставки уже в декабре. Топ-менеджер подчеркнул, что решение будет принято исходя из экономических реалий на середину декабря – в частности, оцениваться будут показатели инфляции и кредитной активности.
В настоящий момент показатель ключевой ставки установлен на уровне 21% — для российской экономики такое значение является рекордным. Центробанк увеличил ключевую ставку с 19% до 21% в конце октября — данное ужесточение кредитно-денежной политики было направлено на возвращение инфляции к целевому показателю и снижение инфляционных ожиданий граждан.
Борьба с инфляцией идет не слишком успешно – как ранее констатировали в ЦБ, в сентябре инфляционное давление приближалось к максимальным значениям с начала года. Сторонние же экономисты указывают и на тот факт, что инфляция могла бы быть еще выше, если бы не сезонное снижение цен на овощную продукцию. Быстрое обесценивание рубля снижает реальную покупательную способность населения, а высокий уровень ключевой ставки не позволяет выгодно пользоваться заемными средствами, за исключением кредитных карт при условии гашения задолженностей в установленные сроки.