И это наиболее вероятный сценарий - октябрьские данные по инфляции не сильно отличаются от сентябрьских

Как сообщает издание «Ведомости», со ссылкой на слова зампреда Банка России Алексея Заботкина, регулятор не исключает возможности очередного повышения ключевой ставки уже в декабре. Топ-менеджер подчеркнул, что решение будет принято исходя из экономических реалий на середину декабря – в частности, оцениваться будут показатели инфляции и кредитной активности.

В настоящий момент показатель ключевой ставки установлен на уровне 21% — для российской экономики такое значение является рекордным. Центробанк увеличил ключевую ставку с 19% до 21% в конце октября — данное ужесточение кредитно-денежной политики было направлено на возвращение инфляции к целевому показателю и снижение инфляционных ожиданий граждан.

Борьба с инфляцией идет не слишком успешно – как ранее констатировали в ЦБ, в сентябре инфляционное давление приближалось к максимальным значениям с начала года. Сторонние же экономисты указывают и на тот факт, что инфляция могла бы быть еще выше, если бы не сезонное снижение цен на овощную продукцию. Быстрое обесценивание рубля снижает реальную покупательную способность населения, а высокий уровень ключевой ставки не позволяет выгодно пользоваться заемными средствами, за исключением кредитных карт при условии гашения задолженностей в установленные сроки.