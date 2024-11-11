Фейковые приложения используются как для фишинга, так и для заражения смартфонов вредоносным ПО.

Как сообщает издание «Известия», злоумышленники стали чаще распространять фейковые приложения операторов мобильной связи с целью фишинга или заражения мобильных устройств жертв вредоносным ПО. Поддельные приложения распространяются посредством социальных сетей, мессенджеров и различных интернет-ресурсов. Установив подобный софт с интегрированным в него трояном или скриптом для дальнейшей загрузки трояна, пользователь дает возможность преступникам удаленно управлять смартфоном без ведома владельца. Например, злоумышленники могут перехватывать коды из SMS и push-уведомлений, а также получать доступ к логинам и паролям.

В компании F.A.C.C.T. отмечают, что мошенники стали реже подделывать банковские приложения и представляться сотрудниками банков, поскольку информированность граждан о подобных схемах выросла. Что же касается приложений операторов связи – люди в основном относятся к ним не столь внимательно и серьезно, как к банковским приложениям, поскольку считают, что подобное программное обеспечение не может нести в себе какой-либо угрозы. Кроме фейковых приложений операторов связи мошенники активно распространяют фальшивые приложения государственных сервисов, а также интернет-магазинов и маркетплейсов. Эксперты по информационной безопасности напоминают: скачивать любые приложения следует только из официальных источников — каталогов Google Play и App Store. В крайнем случае, если речь идет о банковском софте – с официального сайта банка или из альтернативного магазина приложений, если банк находится под западными санкциями, и его приложение отсутствует в основных каталогах.