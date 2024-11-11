Советы по подготовке праздничного стола дал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Как сообщает «Лента.ру», кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев порекомендовал россиянам приобрести алкоголь и продукцию долговременного хранения, например, консервированную игру к новогоднему столу заранее — это позволит сэкономить денежные средства, поскольку ближе к середине и, тем более, концу декабря ритейлеры поднимут цены. Также специалист отметил, что, если распределить траты на два месяца, это не так сильно скажется на семейном бюджете.

На протяжении всего 2024 года в Банке России регулярно говорили о необходимости сдерживания инфляции и приведения ее к целевому показателю, тем не менее, предпринятые меры в виде неоднократного повышения ключевой ставки не дали желаемого результата. В настоящий момент показатель ключевой ставки составляет рекордный 21%, что же касается уровня инфляции — согласно последним прогнозам, он по итогам года составит 8-9%, хотя, как отмечают некоторые комментаторы, методика подсчета, при которой получаются такие цифры, выглядит несколько оторванной от реальности. Так, проводимые независимыми исследователями опросы показывают, что россияне ощущают реальную потребительскую и продуктовую инфляцию как значительно превышающую 10%.