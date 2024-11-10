Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала позитивным сигналом для криптовалютной отрасли

Итоги президентских выборов в США стали главным информационным поводом прошедшей недели. Американский народ снова выбрал на главный пост Дональда Трампа, который в рамках своей предвыборной кампании, помимо всего прочего, активно высказывался на тему криптовалют, обещая поддержать отрасль и создать для США стратегический запас коинов.

Некоторые политологи и другие эксперты считают Дональда Трампа популистом, далеко не всегда выполняющим свои обещания, тем не менее, основные мировые криптовалюты после завершения подсчета голосов и объявления итогов выборов действительно начали расти. Обновил исторический рекорд стоимости и Bitcoin, ненадолго закрепившись выше отметки в 80 тысяч долларов. А за самой известной криптовалютой подтянулись и другие коины с большой рыночной капитализацией — Ethereum, BNB, Solana и Ripple.

Главный в настоящий момент вопрос для криптоэнтузиастов заключается в том, был ли это кратковременный импульс, спровоцированный информационной волной, связанной с итогами президентских выборов в США, или криптовалютный рынок вступает в новую фазу роста, в рамках которой все рекорды будут в очередной раз неоднократно побиты.