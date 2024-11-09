Речь идет о постах в аккаунтах в социальных сетях

Как сообщает CNBC, Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) высказало претензии в адрес компании Tesla. Как считают представители регулятора, посты Tesla в социальных сетях создают у потребителей, в том числе потенциальных, ложное впечатление о возможностях системы FSD, которую в СМИ часто называют автопилотом.

В своих сообщениях Tesla не делает акцента на том, что водитель должен непрерывно контролировать ситуацию на дороге и быть готовым взять управление на себя. В результате читающие посты в соцсетях компании пользователи могут решить, что электромобили Tesla – это роботакси, которые могут двигаться полностью самостоятельно, доставляя владельца из одной точки в другую и не требуя внимания водителя.

До 18 декабря 2024 года Tesla предписано предоставить NHTSA ответ на запрос, а также расширенный отчет о функционировании системы FSD. Если компания не выполнит требований, ей грозит штраф в размере до 135 миллионов долларов. Также регулятор обвиняет Tesla в склонении водителей к использованию FSD в состоянии алкогольного опьянения или сильного утомления, что может приводить к ДТП.