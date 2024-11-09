В тестовый стенд входила видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090

Команда Youtube-канала Hardware Unboxed провела подробное тестирование нового игрового процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, оснащенного дополнительным 3D-кэшем. Производительность CPU сравнивалась с производительностью его предшественнника, Ryzen 7 7800X3D в 45 современных играх.

Тестовый стенд включал флагманский графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090, при этом все игры запускались в разрешении FullHD, чтобы упор по возможности был именно в процессор, а не в видеокарту.

По итогам исследований среднее преимущество Ryzen 7 9800X3D над 7800X3D составило 8%, при этом в некоторых единичных играх модели демонстрировали практически одинаковую производительность. Впрочем, присутствуют в списке и проекты, в которых более новый процессор отрывался от решения предыдущего поколения на внушительные 15-20%.

С учетом провала Intel с ее линейкой Core Ultra 200S, AMD Ryzen 7 9800X3D можно охарактеризовать как однозначно лучший игровой CPU. Подтверждает такие выводы и спрос на модель — в большинстве европейских и американских магазинов все запасы 9800X3D уже раскупили, причем интерес к процессору проявляют не только геймеры, но и перекупщики.