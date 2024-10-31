С декабря могут начаться массовые забастовки, если руководство фирмы не пересмотрит свою позицию

Как сообщает Reuters, конфликт работников компании Volkswagen и ее руководства продолжает развиваться – сотрудники требуют повышения зарплат, а топ-менеджмент, напротив, полагает, что зарплаты необходимо снизить с целью сохранения конкурентоспособности фирмы. Просьба руководства о соглашении по поводу снижения зарплат ожидаемо не нашла у работников понимания. По словам представителей профсоюзов, если Volkswagen не согласится повысить уровень зарплат как минимум на 7%, то уже в декабре начнутся массовые забастовки, из-за которых компания потеряет гораздо больше средств, чем в случае, если согласится с требованиями протестующих. Следующий раунд переговоров между сторонами состоится в середине ноября.

Одна из ключевых проблем Volkswagen – низкий спрос на автомобили концерна в Китае из-за доминирования там машин местных производителей. Вторая проблема – крайне высокие расходы и низкая рентабельность. По данным журналистов, компания даже рассматривает вариант первого за 87 лет закрытия заводов в Германии. По мнению президента немецкой Ассоциации автопромышленности Хильдегард Мюллер, под угрозой потери рабочих мест в связи с грядущей реорганизацией производства Volkswagen находятся даже не десятки, а сотни тысяч человек.