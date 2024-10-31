Известно о нескольких случаях обмана при продаже Nissan Leaf

Как сообщает «Канал Союза Автосервисов», российские мошенники научились подделывать показатель износа блока аккумуляторных батарей у некоторых электромобилей – известно как минимум о нескольких случаях обмана при перепродаже Nissan Leaf. С учетом того, что именно аккумуляторный блок является одной из самых дорогих запчастей у транспортных средств с электродвигателями, подобная схема позволяет злоумышленникам получать значительную прибыль. В момент предпродажного осмотра автомобиля жулик активирует брелок-обманку, и по сигналу показатель износа батареи меняется на гораздо более привлекательный для потенциального клиента.

По словам автоэкспертов, при перепродаже автомобилей многие перекупщики сматывают пробег, а также пытаются немного «подновить» внешний облик машины, чтобы она казалась покупателю более привлекательной. Но уменьшить пробег со временем становится все сложнее, поскольку производители интегрируют в свои авто все больше защитных механизмов. К тому же, любой автолюбитель может ознакомиться с данными о пробеге той или иной машины в различных базах данных. Что же касается подделки показателя износа блока батарей – пока схема распространена не слишком широко, и покупатели, как правило, верят выдаваемым интерфейсом машины цифрам, облегчая задачу мошенникам.