Если, конечно, разработчики не перенесут релиз еще раз

Новозеландская компания Grinding Gear Games (GGG), известная геймерам по всему миру благодаря Action/RPG Path of Exile, принесла извинения игровому сообществу и сообщила, что запуск раннего доступа к Path of Exile 2 переносится на 3 недели – зайти в игру можно будет только 6 декабря, а не 15 ноября, как планировалось изначально. Руководитель разработки Джонатан Роджер записал двухминутный видеоролик, в котором рассказал о возникших проблемах и взял вину за срыв сроков на себя.

По словам Роджера, команда не успевает в установленные сроки развернуть сервера и обеспечить полную совместимость с микротранзакциями из первой части. Как отмечают в игровой прессе, GGG срывает установленные сроки регулярно – например, в компании неоднократно переносили запуск игровых лиг (сезонов с новым контентом), продлевая предыдущие или предлагая игрокам временные ивенты. Что же касается Path of Exile 2 – изначально предполагалось, что игра выйдет в 2020-2021 году, но процесс разработки был нарушен из-за пандемии коронавируса COVID-19. В дальнейшем игра была переосмыслена – если изначально предполагалось, что она выйдет в качестве дополнения к Path of Exile, то на втором этапе разработчики решили выпустить отдельный проект.