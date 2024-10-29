Большинство таких людей проживают в странах с низким и средним уровнем дохода

Если верить свежему отчету GSM Association, к концу 2023 года к мобильному интернету имели доступ 57% населения планеты – это около 4.3 миллиарда человек. Соответственно, 43% людей по-прежнему такого доступа лишены, хотя 90% из них в теории могли бы пользоваться сетью, поскольку проживают в зоне покрытия. Как отмечают авторы исследования, подавляющее большинство граждан, не пользующихся мобильным интернетом, находятся в странах с невысокими доходами. Также подчеркивается, что среди лишенных доступа к сети людей много жителей сел и деревень, женщин, бедняков и представителей малообразованных категорий граждан.

Всего в 2023 году к мобильному интернету получили доступ 160 миллионов человек – это означает, что темпы роста распространения доступа к сети несколько замедлились. Наиболее «проблемным» регионом по-прежнему является Африка к югу от Сахары, при этом проблема заключается не в покрытии, а в других факторах.

В GSMA призвали государства, операторов связи, интернет-провайдеров и общественные организации способствовать дальнейшему распространению сети, а также смартфонов и телефонов с возможностью доступа к ней. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик оптимальным выбором для большинства регионов в настоящий момент являются сети связи четвертого поколения (4G) – развертывание сетей 5G может оказаться для некоторых государств слишком дорогим.