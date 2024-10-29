Устройством невозможно пользоваться во время зарядки

Корпорация Apple анонсировала ряд новых устройств, включая обновленную мышь Magic Mouse. Как выяснилось, в компании не прислушались к недовольству части пользователей, и манипулятор остался в определенном смысле непрактичным. Дело в том, что разъем USB Type-C, предназначенный для зарядки данной беспроводной мыши, расположен на ее нижней панели. Проще говоря, устройством невозможно пользоваться во время зарядки. Хотя, казалось бы, наиболее логично поместить разъем спереди – именно оттуда выходит кабель у проводных мышей.

Apple Magic Mouse неоднократно попадала в подборки худших с инженерно-дизайнерской точки зрения девайсов и становилась объектом шуток, а некоторые пользователи даже сравнивали ее с упаковкой йогурта или творога из анекдотов, срок годности в случае которой указан на дне емкости со внутренней стороны. Другие же комментаторы предлагали, как можно было бы решить проблему, не перемещая разъем. Один из вариантов — создание Apple фирменного коврика, который может выступать одновременно в качестве беспроводной зарядки. С учетом того, что на продаже такого девайса можно было бы еще и неплохо заработать, решение выглядит беспроигрышным.