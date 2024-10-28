Даже если данные статистики немного завышены, распространение технологий нейросетей все равно впечатляет.

Согласно данным исследования Google Cloud DevOps, более 75% разработчиков по всему миру, занятых в технологических компаниях, активно используют возможности искусственного интеллекта для решения как минимум одной задачи в день. При этом 39% опрошенных заявили, что не доверяют написанному ИИ коду. Примечательно, что несмотря на эти данные, больше двух третей респондентов (67%) считают, что нейросети помогают им улучшать качество кода. Впрочем, данные опросов могут быть несколько искажены в сторону позитивных впечатлений от использования ИИ, поскольку в интересах IT-специалистов – быть «в тренде» и высказывать свою заинтересованность в передовых технологиях.

Несмотря на то, что ИИ явно облегчает работу разработчикам, имеющаяся в настоящий момент статистика демонстрирует, что активное использование в проекте нейросетей снижает стабильность поставки обновлений на 7.2%. Остальные отмеченные исследователями эффекты можно охарактеризовать как положительные. По мнению авторов отчета, компаниям следует внедрять ИИ для минимизации рутинных задач, а также поощрять использование подобных технологий и давать сотрудникам время на их освоение, но не забывать об оценке рисков и необходимости обсуждения преимуществ и недостатков внедрения нейросетей, как и любых других инструментов.