Активное развитие голосовых помощников положительно сказывается на продажах.

Как сообщает издание «Ведомости», за первые три квартала 2024 года в России было продано почти в полтора раза больше умных колонок, чем за аналогичный период 2023 года, при этом, по оценкам представителей ритейлеров, 90% рынка занимают «Яндекс.Станции» различных версий и модификаций. На втором месте – умные колонки от «Сбера». Суммарно за первые три квартала россияне купили 3.3 миллиона умных колонок, потратив на них свыше 27 миллиардов рублей.

Опрошенные журналистами эксперты считают, что продажи умных колонок растут в связи с активным развитием голосовых помощников, появлением новых функций, а также постепенным распространением в крупных российских городах концепции умного дома. Активно используют колонки и для звонков, в качестве «громкой связи». Также их часто приобретают не только для себя, но и в подарок. При этом потенциал для роста у рынка значительный – например, привлечь новых пользователей может появление комплектов умных стереоколонок и аудиосистем, а также дальнейшее развитие технологий искусственного интеллекта и нейросетей.