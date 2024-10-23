По слухам, компания разрабатывает более доступную версию устройства

Как сообщает The Verge, корпорация Apple и ее партнеры значительно сократили объемы производства гарнитур смешанной реальности Vision Pro. По информации журналистов, компания из Купертино предупредила фирму, занимающуюся сборкой упомянутых устройств, что в ноябре выпуск AR/VR-гарнитур может быть полностью прекращен. Спрос на Vision Pro оказался гораздо ниже ожидаемого – среди причин можно упомянуть как технические недоработки, так и высокую цену девайса, а также нехватку качественных приложений для него. При этом у разработчиков нет мотивации создавать новый софт для гарнитуры, поскольку ее пользовательская база сравнительно невелика, а сама Apple не предоставляет разработчикам каких-либо программ поддержки и дополнительного финансирования, как это делают некоторые ее конкуренты.

Согласно сведениям инсайдеров, компания работает над более доступной версией гарнитуры, которая может увидеть свет уже в 2025 году. Впрочем, ее релиз может быть и отложен. Ранее гендиректор Apple Тим Кук заявлял в интервью, что Vision Pro является нишевым продуктом, который «не взлетит в одночасье». Сам топ-менеджер, по его словам, использует гарнитуру как «очень дорогой способ смотреть фильмы».