По данным «Автостата», продажи составили 93 175 единиц.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в сентябре 2024 года был установлен очередной рекорд по продажам новых легковых китайских автомобилей – их было реализовано не менее 93175 экземпляра. Примечательно, что предыдущий рекорд был побит месяцем ранее – тогда было продано чуть больше 90 тысяч легковых транспортных средств из Поднебесной. Особенной популярностью среди отечественных автолюбителей пользуются такие бренды, как Haval и Geely.

Ожидается, что из-за увеличения утилизационного сбора машины на российском рынке в ближайшие месяцы продолжат дорожать, поэтому шансы на повторение рекорда оцениваются экспертами как достаточно низкие. Что же касается непосредственно китайских автомобилей – несколько лет назад российские водители в массе своей относились к ним с настороженностью, за последние же 2 года отношение значительной части потребителей изменилось в лучшую сторону. Среди плюсов транспортных средств из Поднебесной автолюбители называют сравнительно низкую стоимость приобретения и обслуживания, наличие систем помощи водителю, высокую степень комфорта и цифровизации. Среди минусов – сомнительную надежность, проблемы с поставками запчастей, далекую от идеала адаптацию «китайцев» к российским климатическим и дорожным реалиям.