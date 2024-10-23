Устранить проблему самостоятельно не представляется возможным.

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, пользователи смартфонов Google Pixel 6 жалуются на «окирпичивание» своих устройств после установки операционной системы Android 15. Судя по сообщениям на Reddit, в социальных сетях и на тематических форумах, чаще всего сбои происходят при использовании новой функции «Private Space». В Google пока не прокомментировали проблему, хотя количество пользователей, столкнувшихся с ней, растет.

Самостоятельно устранить сбой, судя по всему, невозможно – перезагрузить смартфон при помощи кнопки питания не удается, не помогает и подключение к компьютеру. После исчерпания запаса энергии аккумулятора и попытки его зарядить аппарат не включается. Так что серьезность проблемы не стоит недооценивать, хотя проявляется она далеко не у всех пользователей, обновившихся до Android 15.

Обновление операционной системы до более свежей версии часто позволяет получить доступ к новым функциям, а также улучшить уровень безопасности устройства. Тем не менее, существуют и определенные риски.