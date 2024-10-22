Южнокорейская корпорация недостаточно оперативно индексирует уровень зарплаты

Как сообщает южнокорейское издание The Elec, корпорация Samsung в последний год сталкивается с серьезными проблемами с производством полупроводниковой продукции из-за оттока кадров. По данным журналистов, когда конкуренту Samsung, SK Hynix потребовалось нанять нескольких инженеров, специализирующихся на технологиях травления, компания получила более 100 резюме от действующих сотрудников южнокорейской корпорации. Рассматривают возможность смены работы не только опытные сотрудники Samsung, но и новички. При этом сотрудники уходят не только к конкурентам, но и в государственные исследовательские учреждения Южной Кореи.

Один из ключевых факторов, способствующих оттоку персонала – недостаточная индексация заработных плат, а также отставание от конкурентов по условиям труда. Как рассказал бывший сотрудник Samsung, ранее у компании был лучший в отрасли уровень зарплат, но сейчас по ряду позиций он лишь немного выше, чем у конкурентов, при этом нагрузка на работе также является более высокой. По некоторым же позициям компания и вовсе уже уступает конкурентам, что вызывает недовольство работников – в этом году они уже устраивали забастовки.