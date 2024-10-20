Эксперты называют сразу несколько причин подорожания

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, твердотельный накопитель Solidigm D5-P5336, который может похвастаться впечатляющей емкостью 61.44 терабайта, за прошедший год подорожал почти в 2 раза. Если в 2023 году модель можно было приобрести менее, чем за 4 тысячи долларов, то в настоящий момент ее стоимость составляет более 7 тысяч долларов. В потребительском сегменте рынка SSD такого значительного роста цен не наблюдается, поэтому эксперты Tom’s Hardware решили разобраться в причинах подорожания более подробно.

Вероятно, главная причина увеличения стоимости Solidigm D5-P5336 – это наблюдающийся в технологической отрасли «ИИ-бум», поскольку накопитель предназначен в первую очередь именно для систем, нацеленных на обучение искусственного интеллекта. Возникший дефицит подобного рода SSD также позволяет продавцам наращивать цены, закладывая в них больший уровень прибыли. Подорожали за год и используемые в накопителях высокой емкости чипы памяти, хотя сейчас наконец-то наметился тренд на снижение их стоимости. К сожалению, можно заключить, что в игровых ПК 60-терабайтные SSD пропишутся очень нескоро – по самым оптимистичным оценкам, не раньше 2032-2034 года.