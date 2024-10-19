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[Zero]
Valve работает над Steam Deck 2, но не будет спешить с релизом
У Valve нет цели продавать пользователям новую версию Steam Deck каждый год

Как рассказали в интервью представители компании Valve Лоуренс Янг и Язан Альдехайят, работа над портативной консолью Steam Deck 2 уже ведется, но фирма не планирует спешить с ее релизом, поскольку не стремится пытаться продавать геймерам новый продукт из одной и той же линейки каждый год, как делают некоторые конкуренты. По словам господина Янга, в Valve хотят «дождаться существенного скачка в возможностях техники» и только после этого выпускать консоль нового поколения. Как предполагают эксперты, такое заявление может означать, что Steam Deck 2 выйдет только через несколько лет.

Оригинальная портативная консоль Steam Deck поступила в продажу в начале 2022 года. Спустя более чем 18 месяцев увидела свет ее улучшенная версия с OLED-экраном, скоростной оперативной памятью и увеличенным временем автономной работы. За прошедшие 2.5 года у Steam Deck появилось множество конкурентов — ASUS ROG Ally, Msi Claw, Lenovo Legion Go и ряд других продуктов. Подобное разнообразие подтверждает: для портативных игровых консолей на рынке нашлась своя ниша, и спрос на них оказался достаточно высоким.

#игры #steam #valve #steam deck #консоли #мобильные устройства
Источник: reviews.org
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