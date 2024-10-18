В настоящий момент софт проходит открытое бета-тестирование

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, ссылаясь на информацию проверенного временем инсайдера и аналитика, известного под псевдонимом Kopite7Kimi, полноценный релиз приложения NVIDIA App состоится вскоре после выхода графических ускорителей GeForce RTX 5000 или даже одновременно с этим событием, то есть в январе 2025 года. В настоящий момент софт находится на стадии открытого бета-тестирования.

NVIDIA App заменит как актуальное в настоящий момент приложение GeForce Experience, так и устаревшую «Панель управления NVIDIA», в англоязычном сообществе более известную как «NVIDIA Control Panel». Ожидается, что о возможностях нового программного обеспечения расскажут в рамках выставки CES 2025, которая пройдет в начале января следующего года. По предварительным данным, приложение, в отличие от GeForce Experience, не будет требовать для полноценного использования обязательной регистрации. Впрочем, как считают эксперты, в будущем необходимость регистрации может появиться, на старте же NVIDIA заинтересована в привлечении максимальной аудитории.