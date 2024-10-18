Геймеры стали чаще обращать внимание на такие дисплеи

Согласно сведениям аналитической компании TrendForce, популярность OLED-мониторов среди геймеров продолжает расти – по итогам 2024 года таких дисплеев будет продано примерно на 180-181% больше, чем в 2023 году. В штуках это порядка 1.44 миллиона экземпляров. Первое место по продажам OLED-мониторов с большим отрывом занимает южнокорейская корпорация Samsung, удерживающая более трети доли рынка. За ней следуют LG, ASUS, Dell и MSI.

OLED-мониторы привлекательны для геймеров, поскольку обеспечивают минимальное время отклика, измеряемое сотыми долями миллисекунд против 1-4 мс у лучших IPS и TN матриц. Тем не менее, у дисплеев на органических светодиодах есть и свои недостатки. Главный из них – это проблема выгорания пикселей. Для борьбы с ней производители применяют различные технические решения, но решения эти также создают неудобства для геймеров. Например, монитор может каждые несколько часов выводить сообщение о необходимости проведения процедуры очистки, которая занимает 20-30 минут, или периодически проводить сдвиг пикселей, тем самым отвлекая пользователя и вызывая у него раздражение.