В компании ждут итогов президентских выборов в США.

Как сообщает Bloomberg, компания Qualcomm готовится повторно рассмотреть возможность частичного или полного приобретения Intel в ноябре, после подведения итогов президентских выборов в США. По информации журналистов, корпорация стремится получить более ясное представление о политике будущего американского президента, что позволит избежать лишних трат. Если начать готовиться к возможной сделке уже сейчас, то в дальнейшем антимонопольные органы США могут ее запретить и средства на подготовительные работы, например, составление документации, будут потрачены впустую. Также стоит учесть тот факт, что за несколько месяцев Intel может стать дешевле, поскольку компания находится не в лучшей экономической ситуации.

Аналитики Bloomberg предполагают, что в Qualcomm уже консультировались с антимонопольными органами Китая по поводу возможного приобретения Intel, а также пытались «прощупать почву» и выяснить позицию антимонопольных органов США. Впрочем, если верить заявлениям представителей Intel, в компании не готовы идти на подобную сделку – вместо этого полупроводниковый гигант намерен принять ряд антикризисных мер, включая сокращение штата, уменьшение затрат на некоторые направления, заморозку строительства части предприятий, а также выделение производства чипов в отдельную компанию.