Как сообщает The Wall Street Journal, продажи гарнитур смешанной реальности Apple Vision Pro оказались ниже ожидаемых, при этом опросы показывают, что потребители не готовы приобретать устройство не только из-за его недостатков и высокой цены, но и из-за нехватки приложений для него. Что же касается разработчиков – они, в свою очередь, не спешат создавать новые приложения из-за не слишком большой, пусть и достаточно платежеспособной аудитории. Как подчеркивают журналисты, получается своего рода замкнутый круг. Например, в сентябре в Vision App Store было добавлено всего 10 приложений. Что же касается продаж самого девайса – компания уменьшила объемы поставок в первый год с 700 до 400 тысяч экземпляров.
Опрошенные разработчики полагают, что для решения возникшей проблемы Apple стоит напрямую финансировать создание приложений для экосистемы Vision Pro, а также реализовывать различные стимулирующие программы, предусматривающие солидные выплаты для команд, разрабатывающих лучший софт для гарнитуры. Некоторые конкуренты «яблочных» уже придерживаются подобной стратегии.