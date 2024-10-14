Пользователи не готовы покупать гарнитуру из-за нехватки приложений, а разработчики не создают новые приложения из-за низких продаж

Как сообщает The Wall Street Journal, продажи гарнитур смешанной реальности Apple Vision Pro оказались ниже ожидаемых, при этом опросы показывают, что потребители не готовы приобретать устройство не только из-за его недостатков и высокой цены, но и из-за нехватки приложений для него. Что же касается разработчиков – они, в свою очередь, не спешат создавать новые приложения из-за не слишком большой, пусть и достаточно платежеспособной аудитории. Как подчеркивают журналисты, получается своего рода замкнутый круг. Например, в сентябре в Vision App Store было добавлено всего 10 приложений. Что же касается продаж самого девайса – компания уменьшила объемы поставок в первый год с 700 до 400 тысяч экземпляров.

Опрошенные разработчики полагают, что для решения возникшей проблемы Apple стоит напрямую финансировать создание приложений для экосистемы Vision Pro, а также реализовывать различные стимулирующие программы, предусматривающие солидные выплаты для команд, разрабатывающих лучший софт для гарнитуры. Некоторые конкуренты «яблочных» уже придерживаются подобной стратегии.