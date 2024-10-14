Стоимость приставки на российском рынке достигала 130 тысяч рублей

Несмотря на то, что рекомендованная стоимость игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro составляет 700 долларов в США и 800 евро в странах Евросоюза, в России некоторые ритейлеры установили для устройства стоимость предзаказа в 130 тысяч рублей. Другие торговые сети также добавили к предлагаемой Sony стоимости значительную наценку. Тем не менее, по данным «Известий», первая партия консолей в России была раскуплена примерно за полторы недели, несмотря на крайне высокие цены. При этом в будущем приставки могут появиться на маркетплейсах по более низким ценам, чем в магазинах.

Как отмечают эксперты, установленная ритейлерами стоимость связана с необходимостью уплаты НДС и пошлин, а также с финансовыми, организационными и логистическими сложностями при заказе консолей – официально Sony в Россию их не поставляет. А российские геймеры в условиях санкций часто пользуются экосистемой PlayStation, логинясь под турецкими, польскими и индийскими аккаунтами.

Примечательно, что реакция в социальных сетях и на тематических форумах на установленные отечественными магазинами на PS5 Pro цены была резко негативной, тем не менее, консоли все равно быстро раскупили. Покупателей не остановил даже тот факт, что за 100, и, тем более, 130 тысяч рублей можно собрать более производительный, чем PS5 Pro компьютер, который является более универсальным устройством.