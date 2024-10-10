Эксперты по кибербезопасности призывают пользователей быть осторожными и избегать загрузки сомнительных программ

Эксперты компании Silent Push обнаружили очередной канал распространения мошенниками вредоносного программного обеспечения – его маскируют под DeepNude-софт, то есть программы, «раздевающие» людей на фотографиях при помощи нейросетей. Например, хакерская группа FIN7 создала как минимум 7 различных интернет-ресурсов, при помощи которых распространяется подобный небезопасный для компьютера или смартфона пользователя софт. Примечательно, что FIN7 распространяет вирусы и «трояны» и другими способами – например, через браузерные расширения и посредством спам-рассылок.

Одно из базовых правил сетевой безопасности гласит: скачивания сомнительного программного обеспечения следует избегать. Желание воспользоваться таким софтом может привести к заражению ПК, ноутбука, смартфона или иного устройства вредоносным ПО, а в дальнейшем – к утечке персональных и других чувствительных данных или к потере денежных средств. Возможны и другие неприятные последствия – например, вирус-шифровальщик может необратимо испортить большую часть находящихся на устройстве файлов.