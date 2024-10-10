К сожалению, крупные компании регулярно допускают утечки и почти не несут за это ответственности

Как сообщают СМИ, неизвестные хакеры взломали платформу авторизации Mindbox и получили доступ к персональным данным более, чем 5 миллионов клиентов ресторанов сети быстрого питания Burger King, после чего выложили слитую базу в открытый доступ. При этом информация о платежных реквизитах и транзакциях в утечку не попала – по крайней мере, если верить официальным заявлениям Burger King.

Эксперты отмечают, что крупный и средний бизнес регулярно допускает утечки баз данных, содержащих чувствительную информацию о сотрудниках и клиентах. При этом ответственности с точки зрения закона в некоторых странах, включая Россию, такие компании практически не несут. Вряд ли административный штраф в несколько десятков тысяч рублей можно считать адекватной мерой наказания, когда речь идет о персональных данных миллионов человек. В настоящий момент информация о значительной части экономически активных россиян благодаря различным утечкам находится в открытом доступе, что позволяет мошенникам и другим злоумышленникам использовать подобную информацию в противозаконных целях – как правило, для хищения денежных средств.