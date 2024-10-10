Инфляция же хоть и замедлилась, остается высокой

На протяжении 2024 года Банк России неоднократно повышал ключевую ставку с целью сдерживания инфляции – на момент написания данной заметки ее показатель составляет 19%. Выше ключевая ставка за последние 10 лет была лишь вскоре после начала СВО – тогда Центробанк временно увеличил ее до 20%. Тем не менее, тогда данный показатель был оперативно снижен после стабилизации экономической ситуации и в сентябре составлял уже 7.5%. Сейчас же глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие топ-менеджеры ведомства не исключают дополнительного увеличения ключевой ставки. Повышает вероятность принятия такого решения и динамика курса рубля по отношению к доллару – за одну единицу американской валюты снова дают почти 100 едиинц российской.

Примечательно, что инфляция, даже после ее замедления, все еще остается высокой – ранее Минэкономразвития повысило годовой прогноз с 5.1% до 7.3%. И это с учетом того, что у экспертов есть серьезные вопросы к методике расчета – так, многие продукты питания за последние два года подорожали на десятки процентов. При этом зарплаты и пенсии, как правило, не поспевают за ростом цен, что приводит к снижению реальной покупательной способности граждан.