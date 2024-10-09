Так из-за света, шума и вибрации прозвали тепличный комплекс с мощными газогенераторами

Как сообщает СМИ «Кстати Нижний Новгород», жители Борского района Нижегородской области снова жалуются в контролирующие органы, полицию и прокуратуру на «Око Саурона». Такое неофициальное название получил запущенный в 2021 году огромный тепличный комплекс, мешающий проживающим в окрестных населенных пунктах людям спать, отдыхать и заниматься повседневными делами. В комплексе установлены газогенераторы, издающие шум и вибрацию, также используется мощная подсветка, которая должна компенсировать нехватку естественного освещения осенью и зимой. «Ночью светло как днем, спать невозможно» — такой комментарий дала журналистам одна из местных жительниц. «Шум как от взлета самолетов» — рассказала другая.

Тепличный комплекс расположен буквально в нескольких десятках метров от ближайшего жилья, при этом его уже временно закрывали, предписав устранить нарушения по свету, шуму и вибрации. Суд обязал владельцев «Ока Саурона» выполнить работы по свето- и шумоизоляции, и компания отчиталась о том, что эти работы были выполнены. Тем не менее, жители окружающих деревень считают, что принятых мер недостаточно, а также жалуются на ухудшения состояния здоровья с началом осеннего сезона, который ознаменовался запуском подсветки и газогенераторов.



