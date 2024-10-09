Ожидается, что девайс будет отслеживать состояние здоровья пользователя при помощи ряда датчиков.

Как сообщает CNBC, ссылаясь на данные прогнозного отчета CCS Insight, корпорация Apple может выпустить свое первое умное кольцо в 2026 году – на 2 года позже Samsung. Вероятно, это будет первый принципиально новый продукт для компании после релиза гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. В последние годы Apple уделяет все больше внимания вопросам отслеживания и поддержания здоровья при помощи гаджетов, и умное кольцо не будет исключением. Например, в него несложно встроить оптический датчик измерений частоты сердечных сокращений – такие в настоящий момент имеются в большинстве умных часов и фитнес-браслетов.

Ранее в 2024 году Samsung представила Galaxy Ring – умное кольцо, являющееся частью созданной компанией экосистемы устройств. Стоимость девайса составила внушительные 399 долларов, при этом специалисты iFixit признали его «абсолютно неремонтопригодным». Заменить нельзя даже аккумуляторную батарею – вскрыть корпус кольца невозможно без повреждения электронных компонентов. Ожидается, что умное кольцо Apple тоже будет стоить не менее нескольких сотен долларов, при этом эксперты все равно прогнозируют, что спрос на него будет достаточно высоким, поскольку аудитория у компании из Купертино в основном увлеченная и платежеспособная.