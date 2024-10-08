Представитель компании ответил на запрос Reuters

Как сообщает Reuters, представитель южнокорейской корпорации Samsung прокомментировал слухи о возможной продаже подразделения по выпуску полупроводниковой продукции – здесь стоит уточнить, что речь идет не о чипах памяти, а о микросхемах, таких, например, как GPU. Компания не планирует отказываться от контрактного производства микросхем или разработки новых чипов.

Согласно сведениям журналистов, два подразделения Samsung, отвечающих за выпуск микросхем отрапортовали о суммарном операционном убытке в 2.4 миллиарда долларов в 2023 году. В 2024 году ожидаемый убыток составляет 1.5 миллиарда – такая ситуация сложилась в том числе из-за отсутствия достаточного количества оптовых заказов от крупных компаний. Как отмечают аналитики, к концу 2024 года можно с уверенностью говорить о том, что Samsung не выдерживает конкуренции с тайваньским полупроводниковым гигантом TSMC, наладившим успешное взаимовыгодное сотрудничество с NVIDIA, Apple, AMD, Intel и многими другими технологическими компаниями. Согласно большинству экспертных оценок, именно TSMC в настоящий момент производит чипы по наиболее передовым на планете технологическим нормам.