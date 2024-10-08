Тенденция по увеличению спроса на эту категорию автомобилей в РФ наблюдается на протяжении нескольких лет

Как сообщает издание «Известия», в 2024 году в России резко увеличились продажи внедорожников и кроссоверов – за девять месяцев таких автомобилей было реализовано на две трети больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные журналистами эксперты рассказали о причинах повышенного интереса потребителей к крупным авто.

Первая причина – закрепление на отечественном рынке китайских компаний, предлагающих широкий ассортимент внедорожников и кроссоверов по приемлемым ценам. Вторая — повышающиеся со временем требования потребителей к размеру салона и вместимости багажника. Третья – не слишком качественное дорожное покрытие во многих регионах. Также отмечается, что крупный кроссовер или внедорожник заметен на дорогах – он вызывает уважение и служит своего рода символом статуса владельца. На протяжении последних 20 лет в России наблюдается устойчивая тенденция к повышению доли таких автомобилей от общего числа продаваемых — реагируют на это и автобренды, расширяя свой ассортимент востребованных у потребителей моделей в стране с целью увеличения прибыли.