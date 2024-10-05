Герметичные корпуса с гелиевым наполнением также продолжат использоваться.

Как сообщает Tom’s Hardware, американская инженерная ассоциация IEEE спрогнозировала появление жестких дисков объемом 60 терабайт уже в 2028 году. Согласно предположениям экспертов, добиться подобной емкости можно будет благодаря совершенствованию производства пластин, а также сочетанию герметичных корпусов с гелиевым наполнением и технологии HAMR — энергозависимой записи с подогревом «блинов» HDD при помощи микроволн или лазера.

Отмечается, что даже при сохранении привычных скоростей вращения шпинделя – 5400 и 7200 оборотов в минуту, увеличение плотности хранения информации позволит наращивать и линейные скорости чтения и записи. Впрочем, преимущество твердотельных накопителей над жесткими дисками по скоростям последовательных и, гораздо в большей степени, по скоростям случайных операций продолжит расти.

Также на данном этапе неизвестно, как массовое внедрение технологий энергетической подпитки при записи скажется на надежности и долговечности накопителей – вероятно, число допустимых циклов перезаписи может снизиться. Зато, что гораздо более важно для пользователей, будет снижаться стоимость хранения информации, а точнее – условная «стоимость одного гигабайта».