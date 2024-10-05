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[Zero]
Samsung выпустит PM9E1 - флагманский SSD PCI-E 5.0 со скоростью чтения до 14.5 ГБ/с
Причем в нескольких вариантах исполнения.

Многие производители твердотельных накопителей, относящиеся к так называемому «второму эшелону», то есть самостоятельно не выпускающие контроллеры и чипы памяти, уже вывели на рынок SSD стандарта PCI-Express 5.0 – чаще всего на основе контроллеров Phison и памяти Micron. При этом южнокорейская корпорация Samsung, производящая как контроллеры, так и память, до сих пор не выпустила на рынок никаких флагманских потребительских PCI-Express 5.0 решений.

Как сообщает GSMArena, вскоре ситуация изменится. Samsung уже приступила к массовому производству высокоскоростных твердотельных PCI-E 5.0 накопителей PM9E1, которые, если верить изданию, предложат скорость последовательного чтения до 14.5 ГБ/с. Скорость последовательной записи составит до 13 ГБ/с. Впоследствии очень похожий SSD будет представлен и для потребительского рынка, что же касается PM9E1 – модель предназначена для крупных сборщиков ПК и ноутбуков.

По предварительным данным, PM9E1 основан на 5-нанометровом контроллере Samsung, оснащенном DRAM-буфером, и чипах памяти V-NAND 8-го поколения. Накопитель будет предлагаться как минимум в 4 вариантах, различающихся объемом: 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Возможно, в будущем появится и 8-терабайтная версия. Информации о стоимости будущих новинок пока нет.

#samsung #ssd #твердотельные накопители
Источник: gsmarena.com
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