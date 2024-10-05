Эксперты назвали сразу несколько возможных причин/

По мнению команды ресурса XDA-Developers, флагманские видеокарты линейки NVIDIA GeForce RTX 5000 могут разочаровать пользователей, причем сразу по ряду причин. Первая из них – повышенные требования старших GPU к блокам питания. Если верить информации, опубликованной инсайдерами, TGP RTX 5080 может составить до 400-420 Вт, а RTX 5090 – до 600 Вт. Впрочем, такие же слухи в свое время ходили и про RTX 4090, но на практике в NVIDIA решили ограничиться 450 Вт. Возможность увеличения TGP до 600 Вт была разблокирована вендорами лишь в некоторых модификациях карты.

Вторая причина гораздо более значима для большинства геймеров. Специализированные ускорители вычислений для нужд искусственного интеллекта приносят NVIDIA в несколько раз больше прибыли, чем игровые видеокарты. Соответственно, у компании нет причин устанавливать низкие цены на графические ускорители для геймеров. Большинство обозревателей, техноблогеров и других экспертов считают, что RTX 5090 будет стоить значительно дороже, чем RTX 4090. Что же касается RTX 5080 – если она и не будет дороже, чем RTX 4080, то лишь потому, что по характеристикам ее было бы правильнее называть RTX 5070. И даже с учетом этого факта компания может установить рекомендованную стоимость на уровне 1100 долларов или выше.

Третья причина – отсутствие адекватной конкуренции. Intel уже напортачила с выпуском дискретных видеокарт, а сейчас, к тому же, находится не в лучшем финансовом состоянии. Руководство же AMD решило сосредоточиться на специализированном железе, например, серверных процессорах и ускорителях вычислений. Конечно, новые «красные» видеокарты в ближайшие год появятся, но флагманских решений, по предварительным данным, среди них не будет. А значит, NVIDIA сможет задирать цены — реальная конкуренция будет лишь в бюджетном игровом сегменте. Похоже, что топовые игровые GPU уже становятся предметом роскоши.