Антимонопольщики регулярно предъявляют претензии операторам "большой четверки".

Как сообщают СМИ, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) потребовала от оператора мобильной связи МТС снизить стоимость ряда тарифов, ставки по которым были ранее необоснованно повышены. Согласно заявлению регулятора, компания ущемляет интересы более, чем 30 миллионов своих клиентов. Незаконно полученный доход МТС придется перечислить в федеральный бюджет. При этом в самой компании не согласны с требованиями ФАС и утверждают, что повышение тарифов было обоснованным и связано с необходимостью модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, а также с закупками и обслуживанием оборудования.

Антимонопольщики регулярно предъявляют претензии отечественным операторам связи – в особенности, относящимся к «большой четверке». Это МегаФон, МТС, Т2 и Билайн. Чаще всего претензии предъявляются как раз в связи с индексированием тарифов значительно выше официального уровня инфляции. В ФАС поступает значительное количество жалоб от граждан и эти жалобы, как правило, оперативно отрабатываются. Так, крупных штрафов и предписаний за последние годы не удалось избежать ни одному из операторов «большой четверки». Иногда дело доходит и до судебных тяжб.