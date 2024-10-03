Ранее СМИ сообщали о дефиците процессоров Ryzen 7 7800X3D

Как сообщил проверенный инсайдер и автор YouTube-канала Moore's Law Is Dead, компания AMD приняла решение прекратить производство игрового процессора Ryzen 7 7800X3D с дополнительным 3D-кэшем. Основная причина такого решения лежит на поверхности: фирма стремится подготовить рынок к релизу Ryzen 7 9800X3D, который может стать оптимальным выбором для многих геймеров.

Ранее СМИ и тематические ресурсы писали о перебоях с поставками Ryzen 7 7800X3D и возникшем из-за этого дефиците. Стоит отметить, что упомянутый процессор пользуется высоким спросом, несмотря на его стоимость, которую нельзя назвать доступной. В настоящий момент AMD стремится реабилитироваться в глазах пользователей – релиз базовой линейки CPU Ryzen 9000 оказался крайне неудачным, а выход процессоров с 3D-кэшем дает компании второй шанс. К тому же, в AMD здраво рассудили, что продажи Ryzen 7 9800X3D будут выше, если у геймеров не будет более доступной альтернативы в виде 7800X3D. Ключевой вопрос сейчас – насколько велика окажется разница в производительности в играх между двумя процессорами.