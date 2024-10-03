Предварительные характеристики RTX 5080 выглядят весьма скромными.

В 2022 году компания NVIDIA столкнулась с недовольством со стороны потребителей, когда пыталась продавать под одним названием две разные видеокарты – речь идет о моделях RTX 4080 с 16 гигабайтами видеопамяти и RTX 4070 Ti с 12 гигабайтами, которая изначально также называлась RTX 4080. Тогда общественный резонанс побудил NVIDIA изменить название младшего графического ускорителя.

По мнению команды Youtube-канала Hardware Unboxed, нечто подобное корпорация намерена провернуть и при выходе игровых видеокарт Blackwell, но на этот раз под видом RTX 5080 будет продаваться модель, по характеристикам значительно уступающая RTX 5090. Более подобающим названием в данном случае было бы RTX 5070 Ti или даже RTX 5070. Свою позицию блогеры подкрепляют весьма убедительными аргументами.

Во-первых, если верить данным, предоставленным проверенными инсайдерами, у RTX 5080 будет примерно на 50% меньше CUDA-ядер, чем у RTX 5090. Обычно разница между двумя старшими графическими ускорителями составляет около 30%. Во-вторых, аналогичная ситуация складывается с объемом (32 ГБ против 16 ГБ) и пропускной способностью видеопамяти. Если слухи о спецификациях будущих GPU верны, то NVIDIA может попытаться в очередной раз не совсем честно поступить с потребителями, предложив им RTX 5070 по цене RTX 5080. И неизвестно, поможет ли на этот раз огласка.



