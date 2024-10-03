В компании же уверяют, что сокращения являются частью плана по увеличению эффективности.

Как сообщает Bloomberg, южнокорейская корпорация Samsung приступила к увольнению нескольких тысяч сотрудников в Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. В целом, сокращения могут затронуть до 10% штата на упомянутых рынках, хотя ситуация в разных странах может отличаться. По словам одного из источников журналистов, увольнения затронут и другие зарубежные дочерние компании Samsung – не только расположенные в упомянутых юрисдикциях.

По информации издания, на Samsung работают около 268 тысяч сотрудников, из них 147 тысяч – за пределами Южной Кореи. В родной для себя стране компания пока работников увольнять не планирует – и это несмотря на то, что спрос на выпускаемые ей чипы снижается, а крупные заказчики вроде NVIDIA переходят к TSMC и Hynix. Если TSMC – это общемировой лидер по производству высокотехнологичной полупроводниковой продукции, то Hynix в настоящий момент выпускает более совершенные, чем у Samsung чипы памяти – в первую очередь речь, конечно, идет об HBM-памяти, необходимой для ускорителей вычислений для нужд искусственного интеллекта.