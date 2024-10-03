В ней использовались взломанные хакерами роутеры

Как сообщает PCMag, компания CloudFlare отрапортовала об успешном отражении рекордной по мощности DDoS-атаки — 3.8 Тбит/с. Ранее рекордной считалась атака в 3,47 Тбит/с, осуществленная некими злоумышленниками в 2021 году, целью которой были интернет-ресурсы корпорации Microsoft. Что же касается недавней атаки на CloudFlare – фирма не раскрывает, на кого из клиентов она была направлена. Известно лишь, что это компании, специализирующиеся на телекоммуникациях, интернет-технологиях и финансовых услугах.

Специалистам CloudFlare удалось выяснить, что в ходе атаки злоумышленники использовали значительное количество взломанных устройств в составе ботнета. В него входили, например, роутеры ASUS и Microtic и уязвимые веб-серверы. Наибольшее количество таких взломанных девайсов располагались в России, Бразилии, Вьетнаме, Испании и США. Сама атака осуществлялась посредством протокола UDP, а отразить ее удалось за счет системы распределения трафика по множеству серверов, а также благодаря специализированному софту для анализа и фильтрации пакетов.