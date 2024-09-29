Впрочем, скоро AMD представит модели линейки Ryzen 9000X3D

Как сообщил в социальной сети X (ранее — Twitter) проверенный временем инсайдер и аналитик, известный под никнеймом harukaze5719, игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D начал постепенно исчезать из продажи по всему миру. Как выяснил эксперт, поставки данного CPU в преддверии релиза новых моделей Ryzen9000X3D значительно снизились – более того, из-за возникшего дефицита многие ритейлеры уже подняли цены, стремясь распродать остатки с дополнительной прибылью. После выхода Ryzen 7 9800X3D сделать это, вероятно, будет затруднительно, поскольку многие обозреватели и техноблогеры полагают, что будущий процессор станет оптимальным вариантом для игровых систем.

Другой инсайдер под ником Sebastian Castellanos отметил, что схожая ситуация наблюдается и с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 4090, поскольку релиз RTX 5090 и RTX 5080 приближается. Иногда такой дефицит создается искусственно, но он может быть вызван и естественными причинами – переориентацией производственных мощностей компаний-партнеров под будущие продукты. В ближайшие полгода геймеров ожидает немало интересных релизов и анонсов высокопроизводительных комплектующих, поэтому текущая рыночная ситуация вполне объяснима.