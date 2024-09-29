А в настоящий момент доля GPU AMD и Intel в игровых ПК крайне невелика

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на проведенное 3DCenter исследование, компания NVIDIA доминирует на рынке потребительских графических ускорителей на протяжении примерно 20 лет. Последний раз доли доля AMD была выше во времена GeForce 7 – опытные компьютерщики и геймеры могут вспомнить, например, такие видеокарты, как GeForce 7600 GS и GeForce 7600 GT, а также серию GPU AMD Radeon X100.

По мнению исследователей, переломным моментом для рынка игровых видеокарт является период второй волны майнинг-лихорадки – тогда ажиотаж вокруг криптовалют взвинтил цены на графические ускорители в несколько раз. Решения GeForce RTX 3000 пользовались у майнеров огромным спросом, а когда ажиотаж схлынул, такие видеокарты оказались на вторичном рынке, после чего осели у геймеров. AMD же не удалось извлечь из ситуации такую выгоду, как NVIDIA, и ее доля на рынке дискретных потребительских GPU, включая игровые чипы, заметно упала.

Примечательно, что в настоящий момент специализированные ускорители вычислений для нужд искусственного интеллекта приносят NVIDIA в несколько раз больше прибыли, чем игровые видеокарты. Тем не менее, компания не планирует отказываться и от выпуска карт для геймеров. Что же касается AMD – если верить инсайдерам, фирма может сосредоточить свое внимание на рынке видеокарт на решениях начально-среднего и среднего игрового сегмента, снова полностью уступив NVIDIA флагманский и субфлагманский сегменты. С учетом того, что большинство геймеров покупают сравнительно недорогие GPU, у такой стратегии есть свои плюсы, в особенности если AMD удастся обеспечить привлекательное соотношение стоимости и характеристик.