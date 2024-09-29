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[Zero]
В Лос-Анджелесе сгорел грузовик с аккумуляторами — горение продолжалось почти 16 часов
Такие пожары особенно сложны для тушения.

Как сообщает The Verge, 26 сентября в Лос-Анджелесе произошло возгорание грузового автомобиля, перевозившего большую партию литий-ионных аккумуляторов. Горение продолжалось около 16 часов, а убрать грузовик с дороги удалось лишь спустя более, чем сутки после начала пожара. 

Как пояснили в пожарной охране, загоревшиеся литий-ионные аккумуляторные батареи после их тушения, могут повторно произвольно перегреваться и самовозгораться — происходит своего рода цепная реакция и пока аккумуляторы не выгорят, полностью потушить их практически невозможно даже с применением специальных огнетушащих веществ. Тушить такие аккумуляторы водой также бесполезно.

Инцидент привлек внимание СМИ и общественности, в очередной раз активизировав дискуссию по поводу широкого распространения электромобилей с литий-ионными аккумуляторами. Пожары с участием таких транспортных средств случаются крайне редко, но также становятся темой общественного обсуждения, поскольку повсеместно используемых схем тушения литий-ионных аккумуляторов не существует. Единственное, что могут в таких случаях делать пожарные – дежурить на месте инцидента, периодически ликвидируя открытое горение и ожидая, пока батареи полностью выгорят. Процесс, как правило, занимает от 8 до 16 часов, а значит, 1-3 бригады пожарных все это время не могут выезжать на другие вызовы.

#аккумуляторы #батареи #литий-ионные аккумуляторы #пожары #тушение пожаров
Источник: habr.com
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