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[Zero]
В М.Видео прокомментировали высокую стоимость предзаказа Sony PlayStation 5 Pro
Стоимость приставки в магазине такова, что выгоднее собрать ПК с монитором и периферией.

Буквально на днях, 27 сентября, российская сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказы на консоль Sony PlayStation 5 Pro по цене в 130 тысяч рублей – намного дороже, чем в США или даже Европе, где цены стартуют с 700 долларов и 800 евро соответственно. Установленная отечественными ритейлерами стоимость возмутила и насмешила геймеров — компании даже пришлось оправдываться и выступать с официальным заявлением. И в этом ничего удивительного – за 130 тысяч рублей можно собрать более производительный, чем PS 5 Pro компьютер, причем с монитором и периферией.

Как заявили в «М.Видео-Эльдорадо», проблема заключается в том, что официально сотрудничать с Sony невозможно из-за санкций, а любые дополнительные звенья в цепочке поставок увеличивают стоимость продукта для конечного потребителя. Также в компании посетовали на такие факторы, как дефицит, курс доллара и необходимость платить НДС и таможенную пошлину. Рассказали представители фирмы и о возможности рассрочки на срок до 24 месяцев, а также повышенном кэшбеке бонусами – до 30%

Судя по реакции в социальных сетях, смягчить гнев покупателей компании не удалось. Помимо высказывания своего недовольства по поводу цен, комментаторы пишут о проблемах с приобретением в России многих игр, а также о возможных блокировках со стороны Sony. «Лучше собрать ПК, а игры покупать в Steam, если же и там их легально приобрести не позволяют, то поднимать пиратский флаг. А если покупать консоль, то обычную PS5.» — так выглядит собирательное мнение большинства участвующих в обсуждениях пользователей.

#sony #цены #playstation 5 pro #м.видео #ps 5 pro #м видео
Источник: ixbt.com
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