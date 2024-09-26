А некоторые добытчики криптовалюты стали использовать мобильные майнинг-фермы на колесах

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на слова премьер-министра республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова, в одном из районов региона обнаружили подземные майнинг-фермы – таким образом предприимчивые добытчики криптовалют пытались скрыть свою деятельность и уйти от исполнения требований законодательства. Рассказал чиновник и об использовании криптоферм на колесах, смонтированных в автомобилях.

Россия является одной из достаточно привлекательных для майнеров стран благодаря таким факторам, как недорогое электричество и холодный климат. На протяжении нескольких лет в РФ отсутствовали нормативно-правовые акты, касающиеся добычи криптовалют, но в августе 2024 года был принят закон о майнинге – он вступит в силу с 1 ноября. Юридическим лицам и ИП понадобится подавать заявку для включения в специальный реестр. Что же касается физлиц – они смогут заниматься майнингом без внесения в упомянутый реестр, если не будут превышать прописанные в документации лимиты потребления энергии. Есть в законе и другие нюансы – например, во избежание конфликта интересов, с майнингом нельзя будет совмещать производство и куплю-продажу электроэнергии.