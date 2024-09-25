В том числе используя программные средства родительского контроля

Согласно проведенному магазином приложений RuStore, около половины российских родителей (47%) контролируют, какой софт скачивают и используют их дети. Чаще всего взрослые ограничивают доступ к части сайтов и приложений, а также отслеживают время использования гаджетов и местоположение ребенка. Скачивают специализированное ПО для этих целей только 25% родителей.

Рассказали в RuStore и о полезном нововведении в магазине приложений — детском режиме. С помощью этой функции родители могут настраивать просмотр и поисковую выдачу контента, а также контролировать финансовые траты ребенка на приложения. По словам топ-менеджера RuStore Олега Афанасьева, в компании создали специальную подборку детских приложений и игр, которые были отобраны редакцией по ряду критериев.

По информации журналистов ТАСС, в Правительстве РФ работают над законопроектом, который обяжет компании, выпускающие смартфоны и другие мобильные устройства, включая Apple, предустанавливать RuStore и ряд других отечественных приложений. Ожидается, что данный законопроект вступит в силу осенью 2025 года.